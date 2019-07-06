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Cimnastik Federasyonu ile YDÜ, işbirliği yapacak

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Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu ile YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd Doç Dr Hakan Atamtürk arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında YDÜ ile federasyonun işbirliği yapması konusunda görüş birliğine varıldı

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Cimnastik Federasyonu ile YDÜ, işbirliği yapacak
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KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni yönetim kurulu, cimnastik sporunun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarına hızla başlarken, kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerini de başlattı.

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulundan bir heyet, önceki gün YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd Doç Dr Hakan Atamtürk'ü ziyaret ederek bir araya geldi.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu önderliğinde gerçekleştirilen ziyarette, YDÜ ile Cimnastik Federasyonunun çocuklar için güzel işler yapılabilmesi adına işbirliği yapmak ve spora yön vermek bağlamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar cimnastik sporunun daha da gelişmesi noktasında görüş belirtirken, Hakan Atamtürk yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

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