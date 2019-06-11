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Cimnastik Federasyonu genel kurula gidiyor

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Cimnastik Federasyonunda, başkanı Erbay Sancak’ın görevinden ayrılması nedeniyle olağanüstü genel kurul yapılacak. Genel kuruldan 48 saat öncesine kadar başkan adaylığı başvurusu kabul edilecek

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Cimnastik Federasyonu genel kurula gidiyor
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Cimnastik Federasyonu başkanı Erbay Sancak ve yönetim kurulunun Pazartesi günü görevinden ayrılması ile aşağıdaki belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda üye kulüpler ile olağanüstü genel kurul yapılacak.

Spor Dairesi müdürülüğü tarafından Cimnastik Federasyonu ile ilgili yapılan haber şöyle:

“Federasyonun ulusal ve uluslararası organizasyonlarının, faaliyetlerinin aksamaması açısından üye kulüplerinin tümünün talepleri doğrultusunda 67/99 Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın madde 14 II. Fıkrası B bendinin kendisine verdiği yetki ile yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yasası gereği 15 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00 da Spor Dairesi Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Tüzük gereği genel kuruldan 48 saat öncesine kadar başkan adaylığı başvurusu kabul edilecek.

GÜNDEM:

1- Açılış Divan Başkanlığı’nın oluşturulması

2- Geçmiş yıl İdari ve Mali Raporlarının kulüplere sunulması ve bilgi verilmesi

3- Üye kulüplerin onaylanması ve federasyonun özerkliğe kavuşturulması.

4- Başkanlık seçimi ve organların onaylanması.

5- Yeni Yasal Mevzuat için Genel Kurulun yeni Başkan ve Yönetime yetki verilmesi.

6- Yeni dönem İdari, Mali ve faaliyet raporları hazırlanması için komitelerin oluşturulması.

7- Dilek ve temenniler ve kapanış

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