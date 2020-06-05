Cimnastik Federasyonu bir eksikliği daha giderdi

Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyonun bir eksikliğini daha giderirken, tribünü olmayan federasyon salonu için tribün temin etti

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyonun bir eksikliğini daha giderdi. Yıllardır tribünü olmayan Cimnastik Federasyonu salonu için tribün temin edilirken, başkan Hasan Sapsızoğlubu konuda şu açıklamayı yaptı: “Cimnastik Federasyonumuzun tribün sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır yapılan müsabakalarda ailelerin oturma yerinin olamaması sorununu çözdük. Atatürk Spor Merkezindeki Antrenman Salonunun kullanılmayan tribünlerini alıp tadilatlarını yaparak yenileyeceğiz. Tribünlerin federasyonumuza kazandırılmasında desteği olan Spor Dairemize ve de tribünlerin taşımasında destek olan Berkan Sapsızoğlu ve Sapsızoğlu Garaja katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”