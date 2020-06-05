banner411
banner69
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
10 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
136 0
 
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
Kupada yarı final eşleşmeleri belirlendi
369 0
Böyle görev yeri mi olur?
Böyle görev yeri mi olur?
260 0
THY uçuşlarında iki yeni önlem
THY uçuşlarında iki yeni önlem
150 0
Ordu, ABD'nin kalbine indi
Ordu, ABD'nin kalbine indi
55 0
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
Formula 1’de sezon Avusturya’da başlıyor
36 0
banner460

Cimnastik Federasyonu bir eksikliği daha giderdi

banner27

Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyonun bir eksikliğini daha giderirken, tribünü olmayan federasyon salonu için tribün temin etti

Cimnastik Federasyonu bir eksikliği daha giderdi

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu yönetimi, federasyonun bir eksikliğini daha giderdi.

Yıllardır tribünü olmayan Cimnastik Federasyonu salonu için tribün temin edilirken, başkan Hasan Sapsızoğlubu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonumuzun tribün sorunu çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır yapılan müsabakalarda ailelerin oturma yerinin olamaması sorununu çözdük. Atatürk Spor Merkezindeki Antrenman Salonunun kullanılmayan tribünlerini alıp tadilatlarını yaparak yenileyeceğiz.

Tribünlerin federasyonumuza kazandırılmasında desteği olan Spor Dairemize ve de tribünlerin taşımasında destek olan Berkan Sapsızoğlu ve Sapsızoğlu Garaja katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.