Cimnastik federasyon başkanları buluştu

Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanlığındaki heyet, Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret etti. Bu arada Cimnastik Federasyonu’nun genel kurulu ertelendi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Selen Osmanlı’nın daveti üzerine Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve ekibi ülkemize geldi.

17 yıl aradan sonra ülkemize gelen Türkiye Cimnastik Federasyon Başkanı Suat Çelen ve ekibi adamıza gelerek Cimnastik Federasyon Başkanı Selen Osmanlı ve ekibi ile görüştü. Görüşmede iki federasyon arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek, işbirliği içerisinde gerekli yardım ve destek verilmesi yönünde görüşler ortaya koydu.

Bu arada Cimnastik Federasyon’nun 20 Ocak Salı akşamı (bu akşam) yapmayı planladığı genel kurul ileri bir tarihe ertelendi.