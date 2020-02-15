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Cimnastik Fedarasyonu resmi web sitesi oluşturuluyor

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Cimnastikte yeniliklere devam edilirken bu kez de kurumsal yapıya dönüşüm sürecinde büyük eksiklik olan federasyona ait resmi web sitesi oluşturma çalışmalarına başlandı

Cimnastik Fedarasyonu resmi web sitesi oluşturuluyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yeniliklerine devam ederken bu kez de kurumsal yapıya dönüşüm sürecinde büyük eksiklik olan federasyona ait resmi web sitesi oluşturma çalışmalarına başlandı.

Federasyonun resmi web sitesinde ülke cimnastiği ile ilgili tüm bilgiler, fotoğraflarıyla yer alacak. Bu nedenle federasyon yönetimi bilgi ve fotoğraf toplamayı sürdürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyona ait resmi web sitesinin kurulumu için çalışma başlattıklarını söylerken, konu ile ilgili şunları söyledi:

“KKTC Cimnastik Federasyonu kurumsal yapıya dönüşüm sürecinde en büyük eksikliğimiz olan resmi web sitesi yapımı için çalışmalarına başladık.

Bu sayede daha şeffaf ve daha görünür olmayı hedefliyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Mesarya Yıldızlar Cimnastik kulübü başkanı Şevki Usta’ya federasyonumuz adına çok teşekkür ederim.
Çocuklarımız için yapacak çok işimiz var. Kısa süre içerisinde aktif hale gelecek olan kktccf.org ve kktccf.com camiamıza ve ülke sporuna hayırlı olsun.”

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