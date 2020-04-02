Cimnastik Fedarasyonu otistik çocukların yanında

KKTC CimnastikFedarasyonu, otistik çocukların yanında yer alırken, Algım Eğitim Merkezine ve otistik çocuklara cimnastik eğitimi veren federasyon antrenörü Hasan Çolak’a teşekkür etti

KKTC Cimnastik Fedarasyonu özel eğitime muhtaç çocuklara verdiği eğitimlerle takdir toplarken, down sendromlu çocukların yanı sıra otistik çocukların da yanında yer alarak, onlara cimnastik eğitimi veriyor.

KKTC CimnastikFedarasyonunu “2 Nisan Otizm Farkındalık” günü ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC CimnastikFedarasyonuolarak Otizmin farkındayız.Otistik çocuklarımızın yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. Bunu 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde tekrar dile getirmek istedik.

Bu süreçte çocuklarımızın gelişiminde katkısı büyük olan ve federasyonumuzla işbirliği içinde olan Algım Eğitim Merkezine ve federasyon antrenörümüz olan Hasan Çolak hocamıza vede bu işe gönül vermiş herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.”