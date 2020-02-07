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Cimnastik antrenörleri belgelerini aldılar

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Artistik Cimnastik 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursunu tamamlayan 29 kursiyerin antrenörleri belgelerini aldılar

Cimnastik antrenörleri belgelerini aldılar

KKTC Cimnastik Federasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin alt yapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştirmişti.

Federasyonun açtığı Artistik Cimnastik 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu 29 kursiyerin katılımıyla tamamlanmıştı. Cimnastik Fedarasyonu salonunda ve Atak Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimler, Prof. Seyhan Denizci ile Mustafa Erbulut, Bilgin Çelik, Ayten Kasap Topal, Basri Erdoğan, Ulaş Yavuz ve Nazım Burgul tarafından verilmişti.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Artistik Cimnastik 1. Kademe Antrenör Kursunu başarı ile tamamlayan 29 yeni antrenöre başarı belgelerinin, Acapulco Resort Convention & Spa Hotelde düzenlenen törenle verdi.

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