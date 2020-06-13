Cihat Uskan anısına vurdular

Cihat Uskan, Taekwondo Karate Budo(Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong-Pumse Kata Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Cihat Uskan, Taekwondo Karate Budo(Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong-Pumse Kata Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından yapılan yarışmanın ödüllerini Senior Grand Master Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Dimitri Gordaev başkanlığında, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR HYONG-PUMSE KATA MÜSABAKALARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Zehra Karip

3.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

4.Kategori: 1.Saadet Koç

5.Kategori: 1.Elif Yüksel

6.Kategori: 1.Ana Tüysüz

7.Kategori: 1.Zeynep Zorlu

8.Kategori: 1.Cemre Su Karagöz

ERKEKLER HYONG-PUMSE KATA MÜSABAKALARI

1.Kategori: 1.Arda Kara

2.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

4.Kategori: 1.Alex Tüysüz

5.Kategori: 1.Murat Berk Bucak

6.Kategori: 1.Kerim Karpuz

7.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

8.Kategori: 1.Doruk Türkmen

9.Kategori: 1.Yusuf Seyha Şen

10.Kategori: 1.İsmet Büyüktosun

11.Kategori: 1.Berk Alav

12.Kategori: 1.Kuzey Boztaş

13.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy