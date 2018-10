CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası'nda 7 Ekim Pazar gün oynanan Chairman's Cup Turnuvası'nı 66 net ile Nicky O'Donnell kazandı.

18 çukur, full handikap ve stroke play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 71 Net ile Engin Portakalcıoğlu alırken, Hasan İlkay 74 Net ile üçüncü oldu. Turnuvada ayrıca "nearest to the pin" ödülünü Emrah Şimşek, "nearest to the ravine" ödülünü Olgun Emirzade kazandı.