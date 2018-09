Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda grup maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi. Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Near East Bank-Vakıflar Bankası ve Capital Bank-İktisat Bank karşı karşıya geldi.

Gecenin ilk maçında Near East Bank ile Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi. Near East Bank rakibini 11-2'lik farklı skorla yendi. Bu sonuçla Near East Bank puanını 6'ya çıkarmasına rağmen ayni puana sahip Capital Bank'a karşı ikili averajda dezavantajlı durumda olması nedeniyle adını çeyrek finale yazdıramadı.

Gecenin ikinci maçında Capital Bank, grupta puanı bulunmayan İktisat Bank'ı 10-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Capital Bank, çeyrek finale yükseldi.

Yapılan mücadelelerin ardından çeyrek finalistler belirlendi. A Grubu'nda Türk Bankası ile Limasol Türk Kooperatif Bankası, B Grubu'nda Asbank ile Novabank, C Grubu'nda ise KKTC Merkez Bankası ile Vakıflar Bankası gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak adlarını çeyrek finale yazdırdı. B Grubu'nda Creditwest, C Grubu'nda ise Capital Bank en iyi üçüncü iki takım olarak çeyrek finale kalmayı başardı.

Grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından gözler çeyrek finale çevrildi. Sekiz takımın mücadele edeceği çeyrek final kura çekimi 24 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Türk Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Çeyrek final mücadeleleri 26-27 Eylül'de, yarı final maçları ise 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Turnuvanın final ve üçüncülük mücadeleleri ise 4 Ekim Perşembe günü yapılacak.