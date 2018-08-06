Çetinkaya, Erin’i istiyor

K-PET Süper Lig hazırlıklarına teknik direktör Hakan Sermaye yönetiminde devam eden Çetinkaya’da, Süleyman Yemen başkanlığındaki yönetim kurulu da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Çağdaş, Hascan, Mete ve Eren gibi isimleri kadroya katmaya çalışan Çetinkaya, bonservisi Göçmenköy’de bulunan Erin Uluçlar’ı da kadrosuna katmak istiyor.

Genç yaşında Göçmenköy’de A Takım’da başarıyla forma giyen, 1 sezon oynadığı Avustralya’daki takımının en iyi futbolcusu Erin Uluçlar’ı, Çetinkaya bonservisi ile kadroya katmayı hedefliyor.