 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
23 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
1 0
 
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
845 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
6 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
21 0
banner82

Cenker, golleri Maraş'ta yazar

banner27

Akova'nın Birinci Ligden çekilmesi üzerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Birinci Lige alınan Maraş, süratle kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmaları başlattı.

Cenker, golleri Maraş'ta yazar
banner267

 

Maraş, Yenicami'nin genç yıldızı, Cenker Yazar'ı transfer etmek için çalışma başlattı. Hücuma yönelik orta saha futbolcusu olan Cenker ile anlaşan Maraş'ın kısa süre içerisinde transferi noktalaması bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.