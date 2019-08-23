Cenker, golleri Maraş'ta yazar

Akova'nın Birinci Ligden çekilmesi üzerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından Birinci Lige alınan Maraş, süratle kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmaları başlattı.

Maraş, Yenicami'nin genç yıldızı, Cenker Yazar'ı transfer etmek için çalışma başlattı. Hücuma yönelik orta saha futbolcusu olan Cenker ile anlaşan Maraş'ın kısa süre içerisinde transferi noktalaması bekleniyor.