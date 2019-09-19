Capital tamam, Garanti sırada

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda iki karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Capital Bank, Asbank’ı 7-2’lik farklı skorla mağlup ederek, puanını 9’a yükseltirken, gruptan çıkmayı garantiledi.

Ayni grupta yapılan bir diğer mücadelede ise Garanti BBVA, TEB’i 7-3’lük skorla geçti. Bu skorla puanını 6’ya yükselten Garanti BBVA, ikinci sıraya yükseldi ve gruptan çıkma durumunu son maça taşıdı.

Bu grupta son maçlarda önümüzdeki hafta Capital Bank-Türk Bankası, Garanti BBVA-Asbank karşı karşıya gelecek.

C Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-Capital Bank 3 3 0 0 32 4 28 9

2-Garanti BBVA 3 2 0 1 11 16 -5 6

3-Türk Bankası 3 1 0 2 8 11 -2 3

4-Asbank 3 1 0 2 11 15 -4 3

5-TEB 4 1 0 3 14 30 -16 3

Maç Programı:

20 Eylül Cuma:

Creditwest-T.Halk Bankası

Koopbank-Albank