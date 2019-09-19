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Capital tamam, Garanti sırada

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Capital tamam, Garanti sırada
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda üçüncü hafta mücadeleleri devam ediyor.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam C Grubu’nda iki karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında Capital Bank, Asbank’ı 7-2’lik farklı skorla mağlup ederek, puanını 9’a yükseltirken, gruptan çıkmayı garantiledi.

Ayni grupta yapılan bir diğer mücadelede ise Garanti BBVA, TEB’i 7-3’lük skorla geçti. Bu skorla puanını 6’ya yükselten Garanti BBVA, ikinci sıraya yükseldi ve gruptan çıkma durumunu son maça taşıdı.

Bu grupta son maçlarda önümüzdeki hafta Capital Bank-Türk Bankası, Garanti BBVA-Asbank karşı karşıya gelecek.

C Grubu Puan Durumu

Takımlar                   O         G         B         M        A         Y         Av.     P

1-Capital Bank        3         3         0         0         32       4         28       9

2-Garanti BBVA      3         2         0         1         11       16       -5        6

3-Türk Bankası       3         1         0         2         8         11       -2        3

4-Asbank                  3         1         0         2         11       15       -4        3

5-TEB                         4         1         0         3         14       30       -16     3

Maç Programı:

20 Eylül Cuma:

Creditwest-T.Halk Bankası

Koopbank-Albank

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