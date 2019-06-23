Cankurtaranlar sezona hazır

Güçver Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtarma Örgütünden (ILS) onaylı uluslararası geçerliliği olan cankurtaranlık kursu tamamlandı.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Uluslararası Cankurtarma Örgütü (ILS) müfredatının uygulandığı kurslar 14-19 Haziran tarihleri arasında başarılı bir şekilde tamamlandı. Altı gün boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirilen kursta, Kurtarma Tatbikanın ardından son gün yapılan sınav sonrasında başarılı olan kursiyerler, cankurtaranlık belgesi almaya hak kazandılar.

KKTC’nin yasalarına göre tüm otel, plaj ve havuzlarda cankurtaran bulundurma zorunluluğu olduğuna dikkat çekilen açıklamada gerçekleşen kursta eğitim alan ve başarılı olan 10 kursiyer cankurtaran hizmeti verebilecek.