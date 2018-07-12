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Çağlayan geceleri GG tombalasıyla güzel

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Haftada bir kez Cuma günleri düzenlenen Gençlik Gücü Tombala Gecesi’nde büyük ödül 2 bin 500 TL olarak verilirken, toplamda 5 bin TL sahibini buluyor

Çağlayan geceleri GG tombalasıyla güzel
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Lefkoşa’nın yeşil beyazlı kulübü Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün Çağlayan bölgesinde düzenlediği Gençlik Gücü Tombala Gecesi’ne ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Haftada bir kez Cuma günleri düzenlenen Gençlik Gücü Tombala Gecesi’nde büyük ödül 2,500-TL olarak verilirken, toplamda 5 bin TL sahibini buluyor. Yaz gecelerinin vazgeçilmez mekanı haline gelen Gençlik Gücü Tombala Gecesi’nde tombala çekilişler saat 20:00’de başlıyor. Gençlik Gücü Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen Gençlik Gücü Tombala Gecesi’nde üç talihlinin belirlenmesinin yanı sıra, yeşil beyazlı camiaya gönül verenlerin bir araya getirilmesi de hedefleniyor.

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