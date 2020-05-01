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Bulut: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek isteriz

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Bulut: Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek isteriz

Ertan Bulut, “Sezonun tamamlanması gerekiyor. Aceleye gerek yoktur. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek isteriz.” açıklamasını yaptı

K-PET Birinci Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği’nin takım kaptanı Ertan Bulut, liglerin durumu ile ilgili takımı adına görüşlerini açıklarken, sezonun tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ertan Bulut’un açıklaması şöyle:

“Son günlerde spor kamuoyunu epeyce meşgul eden liglerin tescili ve bunun sonrasında son 3 takımın küme düşmesi ve Birinci Ligden ilk 3 takımın Süper Lige yükselmesinin yankıları devam ederken 5nci sırada bulunan ve direkt ve play off karşılaşmaları sonrasında Süper Lige çıkma şansı olan Larnaka Gençler Birliği futbolcuları olarak son günlerde spor camiasını meşgul eden liglerin tescil edilmesi ve bunun sonrasında son 3 takımın küme düşmesi Birinci Ligden ilk 3 takımın Süper Lige yükselmesi senaryolarına sessiz kalmamız düşünülemezdi. Sezon başından itibaren hedefimizi Süper Lig olarak koyduğumuz bir ligde şu anda 24 puanın daha olduğunu düşünecek olursak direkt lig çıkma şansımızın olduğunu hiç kimse yadırgayamaz. Bununla birlikte play off karşılaşmalarına çıkacak olsak bile yine Süper Lig şansımızın var olduğunu tüm kamuoyuna belirtmek isteriz.

Hiç acelemiz yok sağlık koşulları ne zaman oynamamıza engel olmazsa çıkıp maçlarımızı oynayıp kendi göbeğimizi kendimizin kesmesini isteriz.”

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