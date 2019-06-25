Bu transferler dengeleri değiştirecek

Süper Lig başlamadan önce transfer yarışı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Anadolu temsilcilerimiz yeni sezonda kimleri transfer etmek istiyorlar birlikte inceleyelim.

2019-2020 Süper Lig sezonu başlarken tüm takımlarımız kadrosunu güçlendirmek için gözlemcileriyle ve menajerlerle sıkı bir toplantı halindeler. Çoğu kulübümüzün kıskacında bulunduğu Financial Fair Play sebebiyle satabildiği meblağ kadar futbolcuya bonservis bedeli ödeyebilecek kulüplerimiz, ciddi anlamda ince eleyip sık dokuyarak transferler yapmaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcuların transfer spekülasyonları oldukça azalmış olsa bile, taraftarlar için transfer sezonu ve transfer söylentileri, yaz aylarının vazgeçilmezi. Son günlerde spor basınına yansıyan transfer dedikodularını sizler için derledik. Futbolsuz geçen günlerinize ilaç olması dileğiyle.

1. Carl Jenkinson

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek futbolcu, Gökhan Gönül’ün yerine düşünülüyor. Beşiktaş’ın transfer bütçesinin dar olması sebebiyle sözleşmesi biten futbolculara yöneldiği bir gerçek. Carl Jenkinson bu sezon Unai Emery’nin gözüne giremeyen futbolcuların başında geliyor. Beşiktaş’ın bu transferde rakibi ise Celtic.

2. Tyler Boyd

Bu sezon Ankaragücü’ndeki performansıyla alkış toplayan Tyler Boyd için iki kulüp; Beşiktaş ve Trabzonspor devrede. 14 maçta 6 gol ve 4 aistlik performansıyla Ankaragücü’ne derin bir nefes aldıran Boyd, Portekiz ligi temsilcisi Guimaraes’in bonservisli futbolcusu. Belirlenen fiyat ise 1.5 milyon Euro.

3. Emre Kılınç

Sivasspor’un 25 yaşındaki yıldızı Emre Kılınç, bu sezon 7 gol – 7 asistlik performansı ile futbol kamuoyunun takdirini topladı. Ayew ve Valbuena’nın ayrılışından sonra ise yaratıcı oyuncu konusunda araştırmalarını devam ettiren Fenerbahçe, Emre Kılınç için nabız yokluyor. Konuşulan bonservis ücretinin 5 milyon Euro olması transferi zora sokuyor.

4. Adebayor





Başakşehir’den ayrılması kesinleşen Adebayor’un Türkiye’den birçok talibi bulunuyor. Bu takımların başında Göztepe geliyor. 35 yaşındaki Togolu futbolcu, Göztepe’nin gol yollarındakini sorunlarını çözmek için biçilmiş kaftan olarak gözüküyor.

5. Adem Büyük

Malatyaspor’da sol açık oynasa da esas mevkiisi santrafor olan Adem Büyük için Galatasaray transfere hız vermiş durumda. Forver konusunda bu sene istediğini alamayan Galatasaray bu kez işi sıkı tutup alternatifli bir santrafor hattı kurmak istiyor.

6. Jahovic





Aykut Kocaman’ın oyun sistemine uymadığı için ilk 11’deki yerine kaptıran Jahovic, gelecek sezon Konyaspor’da düşünülmüyor. Hücum futbolunu benimseyen Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise bu transferde oldukça ısrarcı.

7. Umut Meraş

Bursaspor’un küme düşmesinin ardından transferde en çok adı geçen isimlerin arasında Umut Meraş bulunuyor. Sol bekte görev yapan Meraş için Beşiktaş devrede. Sol bekte Adriano’nun yedeğini düşünen Abdullah Avcı’nın istediği isimlerin başında düşük ücretiyle Umut Meraş geliyor.

8. Edin Visca

Süper Lig’e geldiğinden beri belki de ligimizin en efektif futbolcularından olan Edin Visca, Başakşehir’deki misyonunu tamamladığını düşünüyor. Abdullah Avcı’nın da takımdan ayrılması ile birlikte kariyeri için basamak atlatacak bir transfer gerçekleştirmek isteyen Visca’nın en büyük talibi ise Fenerbahçe.

9. Kolarov

Financial Fair Play kıskacında olan ve bu durumdan çıkmak için tüm gücünü zorlayan Ali Koç ve yönetimi, yeni sezonda takıma winner özelliği kazandıracak oyuncu alma gayretinde. Bir kısım taraftar Avrupa’dan ceza alsalar bile gülü bir kadro kurmaları gerektiğini düşünüyor. Bu süreçte de hem tecrübesi hem de tekniğiyle sol beke yeni bir yıldızı kadroya dahil etmeyi düşünüyorlar. Fenerbahçe’de hedef Kolarov. 33 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeleri zor gözükse de Ali Koç bu transfer için tüm bağlantılarını kullanacak gibi gözüküyor.

10. Chicharito





Galatasaray’da istenileni veremeyen Kostas Mitroğlu ve Diagne ikilisine alternatif bulmak için yoğun mesai harcanıyor. 31 yalındaki Meksikalı ise hızı ve gol yollarındaki bitiriciliği ile Galatasaray’ın hedefinde. West Ham’dan ayrılmak isteyen ve Şampiyon Ligi’ni özleyen Chicharito için belirlenen bonservis bedeli 3.5 milyon Euro iken, menajerinin futbolcuya 4 milyon Euro maaş istediği biliniyor.

11. Taylan Antalyalı

Erzurumspor küme düşse de takımın en etkili futbolcularından olan Taylan’ın transfer piyasası oldukça yükselmiş durumda. 24 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray devrede. 8 numarada oynayan ve hem hücumda hem de defansta oldukça verimli olan futbolcu için istenilen fiyat ise 3 milyon Euro.

12. Vedat Muriç

Rizespor’un yorulmak bilmeyen santraforu için Fenerbahçe ve Galatasaray büyük bir rekabet içinde. Rizespor Başkanı’nın 10 milyon Euro istemesi üzerine Galatasaray ve fenerbahçe 3.5 milyon Euro teklif yapınca transfer görüşmesi yarıda kesilmiş durumda. Vedat Muriç’in isteği ise Galatasaray’a gelme yönünde.

13. Max Kruse

Fenerbahçe’de Damiel Comolli transfer için Almanya’ya sefer yapmış durumda. Forvette oynayan ve Werder Bremen forması giyen Kruse’nin sözleşmesi sona ermiş durumda. Bu sezon 11 gol ve 10 asist yapan Kruse, Fenerbahçe’nin hücumdaki yaratıcılık problemini kökünden çözeceği düşünülüyor. Kruse’nin menajeri futbolcusu için yıllık net olarak 4 milyon Euro maaş verilmesini istiyor.