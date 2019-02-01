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BRT Spor Pazartesi'den itibaren yayında

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BRT Spor Pazartesi'den itibaren yayında
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BRT Müdürü Aysu Basri Akter, Pazartesi günü BRT Spor kanalının yayına başlayacağını ifade etti. Akter, “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın geçmesiyle sürdürülebilir bir yapıyla yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi BRT Spor kanalı yayına başlayacak. Amacımız bu alanda emek veren gençlere motivasyon kazandırmak. BRT Spor yayınlarında sadece futbol değil tüm spor dallarını ekranlara taşımayı hedefliyor” diye konuştu.

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