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Brothers Team bayrağını ve sloganını belirledi

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Brothers Team bayrağını ve sloganını belirledi

Çoğunluğunu genç ilkokul öğretmenlerinin oluşturduğu Brothers Team, kurumsallaşma yolunda adımlar atmaya devam ederken, bayrağını ve sloganını da belirledi.
Spor yapma izni çıkmasından sonra futbol maçlarına da başlayan Brothers Team, kardeşliği simgeleyen bir logoyu bayrağında kullanırken, grup “Ben yok, biz varız. İyilik yapmaktan öte iyilik yapmayı aşılamak en büyük arzumuzdur.” sloganlarını belirledi.
 

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