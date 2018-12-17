Bozatlı şampiyonasının birincisi Girne

Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası Hyong/Pumse/Kata Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde büyük çekişme ve tezahüratlar içerisinde yapıldı.

Cahit Bozatlı Şampiyonası’nın ödüllerini,Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, federasyon başkanı Eyüp zafer Gökbilen, Cahit Bozatlı’nın çocukları, masterler ve antrenörler verdi.Ödül töreninde Cahit Bozatlı’nın oğlu Sertaç Bozatlı günün anlamına uygun bir konuşma yaptı. Yarışmaların sonunda Girne bölgesi birinci olurken, ikinciliği Lefkoşa Bölgesi, üçüncülüğü ise Mağusa ve Güzelyurt bölgesi kazandı.

BAYANLAR HYONG PUMSA KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova 3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Maryam Golabgir 3.Dilfuza Babayeva

3.Kategori: 1.Safiye Kara 2.Suyumkan Bakikızı 3.Semra Feramezoğlu

4.Kategori: 1.Asiye Öksüz 2.Nehir Seringöz 3.Tuğba Çalışkan

5.Kategori: 1.Derin Erdem 2.Öykü Coşkunsu 3.İrem Şibli

6.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Ayça Kurşun 3.Funda Bilem

7.Kategori: 1.Azra Usta 2.Gülce Iraz Doğan 3.Ecem Sarı

8.Kategori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.Ada Bilge Laçin 3.Başak Gülbahar

ERKEKLER HYONG PUMSA KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Korhan Çağın 3.Mahmut Colayır

2.Kategori: 1.Samuel Muawye 2.Kerim Karpuz 3.Yunus E Tomak

3.Kategori: 1.Hüseyin Erçelik 2.Nikita Gordeev 3.Süleyman Bozkurt

4.Kategori: 1.Rayan Golabgir 2.Atakan Ergin 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Arda A Öztürk 2.Mert Can Aslantaş 3.D Karamahmutoğlu

6.Kategori: 1.Yağız Cüce 2.Muhammet Emin Uğur 3.Kemal Köstü

7.Kategori: 1.Eren Alp Uzun 2.Tuğra Tığ 3.Mustafa Ünal

8.Kategori: 1.Semih Türkmen 2.Ege Bayraktar 3.Kıvanç Çağlin

9.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Oğulcan Doğan 3.Önder Efe Cüce

10.Kategori: 1.Halil İbrahim Kurtoğlu 2.İlker İnce 3.Muhammed Talha Selçuk

11.Kategori: 1.Yunus Alaçam 2.Mustafa B. İgrek 3.Arda Yılmaz

12.Kategori: 1.Andrei Conoval 2.Emir Veysel Levent 3.Harun Rasid Hossain

13.Kategori: 1.Kağan Çağın 2.Umut Bilem 3.Mehmet Ali Metinser

14.Kategori: 1.Hasan Serdar 2.Poyraz Kara 3.Osman Minifoğlu

15.Kategori: 1.Egemen Emre Uzun 2.Yaman Doruk Durmaz 3.Kemal Ç Turan

16.Kategori: 1.Kamil Umut Demir 2.Koral İnci 3.Eren Külahçıoğlu