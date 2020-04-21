Bozatlı, kurumlara müjdeyi verdi

Sertaç Bozatlı, “Başbakan Ersin Tatar’a sunduğum raporda federasyonlar dışında faaliyet gösteren spor kurumlarımız da vardır. Katkının verilmemesi gibi bir durum da yoktur.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Spor Dairesi Dış İlişkiler amiri Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy’un hazırlayıp sunduğu “COVID 19’da Spor” programında katkılar konusunda açıklamalar yaptı. Sertaç Bozatlı’nın yaptığı açıklama şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar konusunda spor federasyonlarına yapılacak katkı konusunu görüştük. Kendisine sunduğum raporda federasyonlar dışında faaliyet gösteren, motor ve otomobil kurumlarımız da vardır. Kaktının verilmemesi gibi bir durum da yoktur. Kesinti olacaksa da bu kesinti fondan olacaktır.”