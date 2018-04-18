Bolu’dan bisikletle Kıbrıs’a gelecekler

Beş kişiden oluşan Kızık Veteran Bisiklet Grup üyeleri, Bolu’dan, Kıbrıs’a pedal çevirecekler

Kızık Veteran Bisiklet Grup üyeleri 2016 yılında Antalya’ya, 2017 yılında Adana ve Mersin’e gerçekleştirdiği bisiklet turunun üçüncüsünü Kıbrıs’a gerçekleştiriyor.

Kızık veteran grubu, 15 Nisan Pazar günü Bolu’dan start vererek tura başladı. Kızık veteran ekibi altı buçuk saatte 85 kilometre yol kat ettiler. Saat 18,00’da Çayırhan’a varan bisiklet grubu ilk konaklamalarını burada gerçekleştirdiler. Kızık veteran bisiklet grup üyeleri uzun bisiklet turunun üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Veteran grup üyeleri 2016’da Bolu – Antalya ve 2017’de Bolu – Adana – Mersin’e bisiklet turları gerçekleştirdiler.

Bolu – Kıbrıs bisiklet turuna katılan isimler şu şekilde; İlhan Ayerlikaya (61) Emekli Öğretmen, İsmail Arman (60) Emekli Öğretmen, Mevlüt Yurt (59) Esnaf, Mustafa Ayerlikaya (58) Emekli Öğretmen, İsmail Tokuşoğlu (57) Emekli