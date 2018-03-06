Boksörlerimize BIBA yolu açılıyor

Boks Federasyonu uluslararası önemli bir imza atmaya hazırlanıyor. Bugün British Irish Boxing Authority (BIBA) Başkanı " Gianluca Di Caro ", Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit ile anlaşma imzalamak için İngiltere’den adamıza gelecek. İmzalanacak olan ikili anlaşma sonrasında KKTC'li boksörler resmi olarak BIBA’nın düzenleyeceği organizasyonlarda yer alıp, profesyonel anlamda KKTC bayrağını dünyada dalgalandırma şansı yakalayacaklar.