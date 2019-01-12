banner255
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
5 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
15 0
 
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
12 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
116 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
20 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
58 0
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
37 0
banner82

Boksörler turnuvaya hazırlanıyorlar

banner27

banner210
Boksörler turnuvaya hazırlanıyorlar
banner215

Boks Federasyonu'na bağlı boksörler, Metin Turunç ile Dinçer Gölçek, katılacakları uluslararası boks turnuvasının hazırlıklarına devam ediyorlar. Şubat ayı içerisinde maç tarihleri belli olacak olan boksörler, 81 kg ve 91 kg'da mücadele edecekler.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.