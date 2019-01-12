Boksörler turnuvaya hazırlanıyorlar

Boks Federasyonu'na bağlı boksörler, Metin Turunç ile Dinçer Gölçek, katılacakları uluslararası boks turnuvasının hazırlıklarına devam ediyorlar. Şubat ayı içerisinde maç tarihleri belli olacak olan boksörler, 81 kg ve 91 kg'da mücadele edecekler.
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