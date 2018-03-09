Boks Federasyonu artık BIBA üyesi

Boks Federasyonu, BIBA Başkanı Gianluca Di Caro ile KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit arasında imzalan anlaşma gereği BIBA’ya (British Irish Boxing Authority) üye oldu

İsa TABAK

Boks Federasyonu’nun İngiltere’de bulunan profesyonel bir lig olan BIBA’ya (British Irish Boxing Authority) üyeliği kabul edildi.

BIBA Başkanı Gianluca Di Caro ile KKTC Boks Federasyonu Başkanı Yıltan Zabit işbirliği ile imzalan anlaşma gereği, KKTC sporcuları 26 ülkenin tanıdığı bir federasyon olarak maçlara çıkabilecekler. KKTC Boks Federasyonu As Başkanı Hasan Karacalı yaptığı açıklamada, uluslararası 26 ülkenin üyesi olduğu merkezi İngiltere’de bulunan profesyonel bir lig olan BIBA’ya (British Irish Boxing Authority) üyeliklerinin kabul edildini belirtti.

Karacalı, Boks Birliği’nin düzenlemiş olduğu bu maçların Eurosport gibi tanınmış kanallarda da gösterildiği ve sporcuların maçlara ülkeyi temsilen KKTC bayrağı ile çıkıp ülke adına dövüşebileceklerini ifade etti.