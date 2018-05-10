Bocce’de yarı final eşleşmeleri belirlendi

Bocce Erkekler Federasyon Kupas’ında Yakın Doğu Üniversitesi, Tatlısu, Girne Üniversitesi ve ÖZEV yarı finale yükselirlekn, eşleşmeler de belirlendi

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce Erkekler Federasyon Kupası maçlarında yarı final eşleşmeleri belirlendi.

8 takımlı eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaların ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi rakibi GÜHAD’ı özellikle kaptan Yenal ve yeni transfer Ulaş’ın etkili oyunu ile 2-0 yendi. Ligin yeni takımı Girne Üniversitesi zaman zaman zorlandığı maçta Deniz Plaza’yı Halit Çağman’ın kusursuz performansıyla 2-0 yenerken, kupa yarı finalinde YDÜ’nün rakibi oldu.

Son 2 sezonun kupa şampiyonu Tatlısu, Darbazspor karşısında üçlü karşılaşmayı kazansa da ikili karşılaşmayı kaybetti ve maç penaltı atışlarına kaldı. Bu seride hata yapmayan Tatlısu zor da olsa yarı finale kalan 3. takım olurken, gecenin son karşılaşmasında ÖZEV penaltı atışları sonucu Taşkınköy'ü yenerek kupa da yarı final gören son takım oldu ve Tatlısu ile eşleşti.