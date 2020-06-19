Bocce’de kupa YDÜ’nün

Bocce Erkekler Federasyon Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) mutlu sona ulaşan takım oldu.
İlk tur maçında rakibi GÜHAD’ı, yarı finalde rakibi Taşkınköy Spor Kulubü’nü aynı skorla 2-0 yenerek finale kalan Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi, Deniz Plaza ve ÖZEV’i geçen Girne Üniversitesi oldu.
Maça çok hızlı giren Yakın Doğu özellikle kaptan Yenal’ın sürükleyici oyunuyla skoru bir anda 7-0‘a getirdi. Ancak Girne Üniversitesi tecrübeli oyuncu Recep sayesinde toparlayarak yavaş yavaş rakibine yaklaştı. Son set öncesi skor 7-4 iken Girne son sette 3 sayı alarak skoru 7-7’ye taşıdı ve uzatma setine gidildi. Heyecanın tavan yaptığı son setin son atışında başarılı vurma atışı gerçekleştiren Yenal seti 8-7 YDÜ’ye getirdi.
İkili karşılaşma ise oldukça çekişmeli geçti. Girne Üniversitesi Ateş ile oyuna tutunurken, YDÜ ise Remzi – Halit ikilisi ile güzel bir oyun çıkardı. Daha az hata yapan YDÜ üniversitesi seti 9-6 maçı da 2-0 kazanarak 2020 Erkekler Bocce Federasyon Kupası şampiyonu oldu.