Bocce’de kupa YDÜ’nün

Bocce Erkekler Federasyon Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Üniversitesini mağlup ederek mutlu sona ulaşan takım oldu

Bocce Erkekler Federasyon Kupası’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) mutlu sona ulaşan takım oldu.

İlk tur maçında rakibi GÜHAD’ı, yarı finalde rakibi Taşkınköy Spor Kulubü’nü aynı skorla 2-0 yenerek finale kalan Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi, Deniz Plaza ve ÖZEV’i geçen Girne Üniversitesi oldu.

Maça çok hızlı giren Yakın Doğu özellikle kaptan Yenal’ın sürükleyici oyunuyla skoru bir anda 7-0‘a getirdi. Ancak Girne Üniversitesi tecrübeli oyuncu Recep sayesinde toparlayarak yavaş yavaş rakibine yaklaştı. Son set öncesi skor 7-4 iken Girne son sette 3 sayı alarak skoru 7-7’ye taşıdı ve uzatma setine gidildi. Heyecanın tavan yaptığı son setin son atışında başarılı vurma atışı gerçekleştiren Yenal seti 8-7 YDÜ’ye getirdi.

İkili karşılaşma ise oldukça çekişmeli geçti. Girne Üniversitesi Ateş ile oyuna tutunurken, YDÜ ise Remzi – Halit ikilisi ile güzel bir oyun çıkardı. Daha az hata yapan YDÜ üniversitesi seti 9-6 maçı da 2-0 kazanarak 2020 Erkekler Bocce Federasyon Kupası şampiyonu oldu.