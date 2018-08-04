banner107
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
26 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
29 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
60 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
23 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
101 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
221 0
banner82
banner147

Boccede Avrupa beşincisi olduk

banner27

Boccede Avrupa beşincisi olduk
banner137

Ankara-Kazan’da Türkiye, İtalya, San Marino, Slovakya, Ukrayna, Letonya, Rusya ve KKTC’nin katılımıyla yapılan Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Kafile Başkanlığını Mustafa Oymacı’nın yaptığı kafilemizde, Remzi Öztenekecioğlu takım antrenörü olarak yer alırken, Ferdi kategoride ülkemizi Ergin Aday temsil etti. Ergin güçlü rakipler karşısında başarılı dereceler elde ederken, beşinci oldu. Takımlar kategorisinde ise Doğuhan Yıldırım ve Batuhan Yıldırım başarılı maçlar çıkararak beşinci oldular.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.