Boccede Avrupa beşincisi olduk

Ankara-Kazan’da Türkiye, İtalya, San Marino, Slovakya, Ukrayna, Letonya, Rusya ve KKTC’nin katılımıyla yapılan Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Kafile Başkanlığını Mustafa Oymacı’nın yaptığı kafilemizde, Remzi Öztenekecioğlu takım antrenörü olarak yer alırken, Ferdi kategoride ülkemizi Ergin Aday temsil etti. Ergin güçlü rakipler karşısında başarılı dereceler elde ederken, beşinci oldu. Takımlar kategorisinde ise Doğuhan Yıldırım ve Batuhan Yıldırım başarılı maçlar çıkararak beşinci oldular.