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Boccecilerimiz, Ankara'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak

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Boccecilerimiz, Ankara'da Avrupa Şampiyonası'na katılacak
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KKTC Bocce Milli Takımı, Ankara- Kahraman Kazan'da 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Gençler Ferdi ve Takım Bocce Şampiyonası'na katılacak.

Bugün adadan ayrılacak olan KKTC Milli Takımı'nda Mustafa Oymacı, kafile başkanlığını yapacak. Kafilede, Remzi Öztenekecioğlu ise antrenör olarak yer alacak. Ferdi kategoride ülkemizi Ergin Aday temsil ederken, takımlar kategorisinde ise Doğuhan Yıldırım ve Batuhan Yıldırım başarı için ter dökecek.

Türkiye, İtalya, San Marino, Slovakya, Ukrayna, Letonya,Rusya  ve Rusya’nın katılacağı turnuvada hedef ilk 4 olarak belirlendi.

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