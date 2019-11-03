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Blufin Yüzme Kulübü’nün büyük başarısı

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Blufin Yüzme Kulübü’nün büyük başarısı
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Spor Dairesi ve Su Sporları Federasyonunun “Celal Öztürk Anısına” düzenlediği “Küçükler Yüzme Yarışları” geçtiğimiz gün, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilmişti.

7-10 yaşları arasındaki 130 çocuğun ve 6 yüzme kulübünün yer aldığı yarışlarda Yakın Doğu Üniversitesi toplam 41 madalya alırken, Blufin Yüzme Kulübü de 27 madalya topladı.

Bir yıl önce kurulan Blufin Yüzme Kulübü Kulübünün elde ettiği başarı sonrasında yüzme hocası Emine Mehmedalioğulları “Sonuçtan çok mutluyuz. Bir yılda büyük başarı elde ettik” dedi.

İkinci olan Blufin Yüzme Kulübü Kulübü sporcuları, 13 altın, 7 gümüş, 7 bronz, toplamda ise 27 madalya kazandılar.

Etiketler; #Yüzme
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