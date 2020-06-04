Bisiklette yarışlar yapılacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 3 Haziran 2020 tarihli toplantısında, 28 Haziran’dan itibaren programda belirtilen müsabaka tarihlerinde yarışlara devam etme kararı aldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yönetim kurulutarafında alınan kararlar şöyle:

1. COVİD-19 salgını önlemleri mahiyetinde 11 Mart 2020 tarihi sonrası ara verilen 2020 faaliyetlerine 28 Haziran 2020 ve sonrasında programda belirtilen yurtiçi müsabaka tarihlerine sadık kalınarak devam edilecektir. Yarış kategorilerinde ve parkurlarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, federasyon bünyesinde kulüp temsilcileri ile yapılacak istişare toplantısı sonrası karar verilecektir.

2. 2020 faaliyet planında yer alan tüm yurtdışı müsabakalara katılım iptal edilmiştir.

3. Kulüp temsilcileri ile 9 Haziran 2020 Salı saat 19:00’da Atatürk Stadyumu Sporcu Eğitim Merkezinde istişare toplantısı gerçekleştirilecektir.”