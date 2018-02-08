Bisiklette uluslararası heyecan başlıyor

Bu yıl 3'üncüsü düzenlediği ve 3 gün sürecek “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu yarın başlıyor. 12 ülkeden 17 takımın ve 20 farklı ülke sporcusunun yer alacağı yarış üç etap üzerinden yapılacak

Bisiklet Federasyonu’nun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi'nin katkıları ile bu yıl 3'üncüsü düzenlediği ve 3 gün sürecek “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” yarın başlıyor.

12 ülkeden 17 takımın ve 20 farklı ülke sporcusunun yer alacağı yarışlarla ilgili Acapulco Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, bu yıl federasyon olarak geçmiş yıllardan elde ettikleri tecrübelerle çok rahat bir hazırlık dönemi yaşadıklarını söyledi.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Adademir güzel bir heyecan yaşandığını belirterek, bunun bu işin uzun yıllar süreceğini ve gelenekselleşeceğini gösterdiğini kaydederek organizasyonda yer alanlara ve paydaşlara teşekkür etti.

“BU YIL GÜNEY KOMŞUMUZ DAHA BÜYÜK TEDBİR ALDI”

Adademir geçtiğimiz yıllarda da Güney Kıbrıs'tan bu yarışı engellemek için girişimlerde bulunulduğuna değinerek “Güney komşumuzu yarışa davet ettik. Beraber düzenleme davetinde bulunduk. Her yıl organizasyonu engellemek için yazışmalar yapıyorlar. Bu yıl daha üst düzeyde başlattılar. Bu işin süreceğini görünce onlar tedbir almak için yazışmalar yaptılar. Bize gelin bu yarışı bizim adımız altında yapın ama size katkı koymayalım dediler. Biz de gelin birlikte yapalım dedik. İki tarafta da yarışalım dedik. Ona pek sıcak bakmadılar ama önümüzdeki yıllarda buna da sıcak bakacaklar. Bunun bize getirdiği avantajları paylaşmak isteyeceklerdir” dedi.

“HERKESİ PAZAR GÜNKÜ HALK SÜRÜŞÜNE BEKLİYORUZ...”

Pazar günkü yarış ve “Velesbitini al da gel” sloganı ile düzenlenecek olan Halk Sürüşü için herkesin bunu duyurulmasını ve oraya gelmesini isteyen Adademir, “Ciddi emeklerle bu süreç değerlendiriliyor. Biz bu adada bisiklet kullanmayı, bisiklet sevgisini, hayatın bir parçası yapmamız lazım. Herkesten rica ediyorum. Bir Pazar eğlencesi olarak yarışı izlesinler, sürüşe katılsınlar. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Pazar günü kimseye söz vermeyin” diye konuştu.

HAMZAOĞULLARI: “ÜÇÜNCÜ YILDAYIZ VE BU KONUDA DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ”

Bisiklet Federasyonu As Başkanı Ogün Hamzaoğulları da basın toplantısında konuşarak 3'üncü yılda organizasyonu daha iyi gerçekleştirdiklerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun ciddi katkı sağladığını belirtti.

17 TAKIM 12 ÜLKE 20 ÜLKE SPORCUSU

3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Yarış Direktörü Andrej Filip ve Yarış Koordinatörü Tolga Gündüz de parkurlar ve takımlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. 17 takım, 12 farklı ülke ve 20 ülke sporcusunun bu yılki yarışlarda olacağını söyleyen Filip, etaplar hakkında bilgi verdi.

TOKEL: “SPONSOR FİRMALARA, KURUM VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLER...”

Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel de basın toplantısında konuşarak, tura katkı koyan kurum, kuruluş ve şirketlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yarışa Başbakanlık ve Başbakanlık Spor Dairesi, Kale Boya, Sun Rent a Car, Didi, Mr. Brown, Dörtgazi Nakliyat, Uludağ, Pegasus, Oero, Sunpex, Acapulco, Lord Palace, CMS, NHG, Köseoğlu, Paralik Pedal Power, TeMedya, Aytek, Kolan Hastanesi katkıda bulundu.

Organizasyona ayrıca Polis, Sivil Savunma, LTB, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Gönyeli, Dikmen, Çatalköy Belediyeleri de lojistik destek sağlıyor.

Pazar gün Uluslararası Yarış haricinde Gran Fondo ve Halk Sürüşü düzenlenecek ve Gran Fondo, Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda; Halk Sürüşü ise Telsim sponsorluğunda gerçekleşecek.

Basın toplantısında konuşan Telsim Vodafone Pazarlama Bölüm Başkanı Tolga Camcı da dünyanın 44 ülkesinde hizmet veren bir operatör olarak, toplumdan aldıklarını topluma vermeyi amaç edindiklerini söyledi. Camcı, bisikletin Kıbrıs için önemli olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki dönemde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için farklı sürprizler hazırlıyoruz” dedi.

3 GÜNLÜK SÜRÜŞLERİN PROGRAMI VE YARIŞIN ETAPLARI İSE ŞÖYLE:

3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak yarışlarda 380 kilometre koşulacak...

ETAPLAR

1.ETAP

9 Şubat Cuma günü sabah saat 11.00’de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayacak olan yarışmacıların yaklaşık olarak saat 14.00’de Girne Kapısı'ndaki bitişte olması bekleniyor... Girne'den başlayacak yarış, Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak.

2. ETAP

10 Şubat Cumartesi günü sabah yine saat 11.00’de başlayacak olan yarış bu kez Çatalköy Belediyesi önünde başlayacak. Yaklaşık 15.00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı'nda olacak. Çatalköy'den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak. Tur. 3. ETAP 11 Şubat Pazar günü koşulacak yarış olan kriteryum ise saat 12.00’de Girne Kapısı'nda başlayıp saat 13.00’de Girne Kapısı'nda bitiş olacak.

11 ŞUBAT PAZAR 3 YARIŞ

Öte yandan turun son günü olan 11 Şubat Pazar günü 3. Etap yarışının yanı sıra, 09.30 — 11.30 arası Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Saat 11.00 — 11.30 saatleri arasında ise “Velesbitini al da gel” sloganı ile Halk Sürüşü gerçekleştirilecek.