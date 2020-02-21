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Bisiklette sezon açılıyor

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Bisiklette sezon açılıyor

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen sezonun ilk bisiklet yarışı olan Yafa Yol Yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Tüm kategorilerin yarışacağı yarışta amatör sporcular için de kategori açılarak yarışa dahil edildi. Yarış Galınyol çemberinden verilecek startla başlayacak Güzelyurt yolu üzerinden Güzelyurt’a oradan yeni çevre yolu ile Gaziveren yönünde devam edecek.

Doğancı yol ayırımındaki çemberden geri dönüş yaparak aynı güzergahtan geri dönüşle 85.6  kilometrelik parkur başlangıç yerinde tamamlanacak.

Farklı kategorilere göre daha kısa mesafeden geri dönüşlerle yarış tamamlanacak. Yarış sonunda dereceye girecek olanlara ödülleri, ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

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