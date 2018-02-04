banner107
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
4 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
58 0
30 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
36 0
" Gökhan Emreciksin ligimize heyecan getirecek’’
186 0
34 0
136 0
Koopspor çok farklı
Koopspor çok farklı
679 0
banner82
banner147

Bisiklette Gran Fondo heyecanı yaşanacak

banner27

Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü günü Gran Fondo yarışı yeniden spor severleri yarıştıracak. Yarışa son başvuru tarihi bugün olacak

Bisiklette Gran Fondo heyecanı yaşanacak
banner137

Kuzey Kıbrıs'ta 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü günü Gran Fondo yarışı yeniden spor severleri yarıştıracak.
İki parkur halinde koşulacak Grand Fondo yarışı Akdeniz'in muhteşem doğası ve tarihi ile dolu görsel parkurda yarışma keyfi sunuyor. Yarış 11 Şubat günü saat 09:30'da start alacak.
KISA PARKUR
Kuzey Kıbrıs'ın en kaliteli yollarından birinde yarışacak olan spor severler bisiklet sürmenin keyfini tadacaklar.
UZUN PARKUR
Kuzey Kıbrıs'ın en güzel rotalarından biri. Portakal bahçelerinin yanından, orman içerisinden geçerek yine başlangıç alanına dönülecek keyifli bir rota şeklinde olacak.
Kuzey Kıbrıs’ın değişik noktalarından geçecek sporseverler yine Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bitiş noktasında yarışlarını sonlandıracak muhteşem atmosferi derinlemesine soluyacaklar.Son başvuru tarihinin bugün olduğu yarışlara kuzeykibrisgranfondo.net adresinden online şekilde başvuru yapılabilir. 
Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Yaş Grupları ise şöyle:
Yaş grupları
Erkekler
16-18y
19 – 34y
35 – 44y
45 – 54y
55 – 59y
60 +
Bayanlar
16-18y (genç bayanlar)
19 – 34y
35 – 44y
45-54y
55+
 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.