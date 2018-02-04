Bisiklette Gran Fondo heyecanı yaşanacak

Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü günü Gran Fondo yarışı yeniden spor severleri yarıştıracak. Yarışa son başvuru tarihi bugün olacak

Kuzey Kıbrıs'ta 9-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü günü Gran Fondo yarışı yeniden spor severleri yarıştıracak.

İki parkur halinde koşulacak Grand Fondo yarışı Akdeniz'in muhteşem doğası ve tarihi ile dolu görsel parkurda yarışma keyfi sunuyor. Yarış 11 Şubat günü saat 09:30'da start alacak.

KISA PARKUR

Kuzey Kıbrıs'ın en kaliteli yollarından birinde yarışacak olan spor severler bisiklet sürmenin keyfini tadacaklar.

UZUN PARKUR

Kuzey Kıbrıs'ın en güzel rotalarından biri. Portakal bahçelerinin yanından, orman içerisinden geçerek yine başlangıç alanına dönülecek keyifli bir rota şeklinde olacak.

Kuzey Kıbrıs’ın değişik noktalarından geçecek sporseverler yine Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bitiş noktasında yarışlarını sonlandıracak muhteşem atmosferi derinlemesine soluyacaklar.Son başvuru tarihinin bugün olduğu yarışlara kuzeykibrisgranfondo.net adresinden online şekilde başvuru yapılabilir.

Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Yaş Grupları ise şöyle:

Yaş grupları

Erkekler

16-18y

19 – 34y

35 – 44y

45 – 54y

55 – 59y

60 +

Bayanlar

16-18y (genç bayanlar)

19 – 34y

35 – 44y

45-54y

55+

