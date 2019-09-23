Bisiklette 7 kategoride şampiyonlar belirlendi

Argonya’dan start alan yarış tüm kategoriler için 18 kilometrelik tek parkurda gerçekleşerek yine Argonya’da sona erdi. 7 farklı kategoride zamana karşı şampiyonları açıklandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Zamana Karşı Şampiyonası Yarışı 22 Eylül Pazar günü tamamlandı.

Argonya’dan start alan yarış tüm kategoriler için 18 kilometrelik tek parkurda gerçekleşerek yine Argonya’da sona erdi. 7 farklı kategoride zamana karşı şampiyonları açıklandı.

Geçen haftaki yol şampiyonlarının ardından, zamana karşı şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca time trial yarışlarında formalarını taşıyacaklar.

35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Velocypri Takımından Şevket Hançerli 25 dakika 15 saniyelik zamanıyla, genç kategori şampiyonluğunun yanında, genel klasman birinciliğini de elde etti. Ferdi sporcu İlker Ercen, büyük erkek kategorisinde zamana karşı şampiyonu olurken, genel klasmanda 5 saniyelik farkla ikinciliği elde etti.

Büyük ve genç kategorilerinin yanında Master 1 kategorisinde 26 dakika 59 saniyeyle A Takımından Kemal Avcı, Master 2 kategorisinde 27 dakika 5 saniyeyle NHG Takımından Ersan Karayeğen, Yıldız A kategorisinde 27 dakika 58 saniyeyle MGA Takımından Çağın Tosun, Yıldız B kategorisinde 31 dakika 2 saniyeyle A Takımından Salih Konar ve Kadın kategorisinde 32 dakika 31 saniyeyle A Takımından Yağmur Aydındağ şampiyon oldular. Aynı zamanda 2019 yol şampiyonu olan Ersan Karayeğen, Çağın Tosun ve Salih Konar, bu yarışla birlikte çifte şampiyonluk kazandılar.

Dağ Bisikleti Şampiyonası şampiyonasıyla birlikte Bisiklet Federasyonunun 2019 yılı etkinlikleri tamamlanacak. Dağ Bisikleti Şampiyonası 29 Eylül'de Girne-Lefkoşa anayolunda bulunan Meclis Ormanında yapılacak. Federasyon, 16-17 Kasım tarihinde ise lisanslı, lisanssız dileyen tüm sporcuların katılabileceği festivali havasında gerçekleştirilecek Gran Fondo yarışını yapacak.