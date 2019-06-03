Bisikletle Karpaz’ı turladılar

Green Pedal Bisiklet Kulübü üyeleri, eğlenceli geçen bir tur ile Karpaz yarımadası turladılar

Green Pedal Bisiklet Kulübü sürüş faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Karpaz yarımadası turunu tamamladı.

Tura katılan Green Pedal Bisiklet Kulübü sporcuları, eğlenceli geçen turu minik bir tatil olarak gördükleri belirttiler. Bisiklet sporu ile trafikte yarattılan farkındalığın sonuçlarını bir kez daha görmenin mutluluğu yaşanırken, dakikalarca beklemelerine rağmen bir tek sürücünün bile kornasına basmamasıından dolayı sürücülere teşekkür edildi.

Bu turların özelliği her yaştan ve performans seviyesinden sürücünün birlikte pedal çevirmesi yanında saygıyla ve sevgiyle birbirine yaklaşılarak, parkuru en rahat şekilde tamamlamak adına desteklendiğinin altı çizilirken, birlikte yiyip içmek de keyifli anların yaşanmasının odak noktası olduğu açıklandı.