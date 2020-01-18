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Bisikletin coşkulu gecesi

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Bisikletin coşkulu gecesi

Bisiklet federasyonu yönetimi, 2020 faaliyet programını önceki akşam düzenlediği gecede açıkladı. Bisiklet Federasyonu 2020 sezonu dün akşam gerçekleştirilen resepsiyon ile sporculara ve basına tanıtıldı.

Mustafa Cevdet başkanlığındaki Bisiklet Federasyonu yönetimi, 2020 yılı faaliyet tanıtım töreninde yeni sezon içerisinde yapacakları faaliyetleri aktardı.

Gecede ayrıca Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Bisiklet Federasyonuna hizmet etmiş eski başkanlar da birer konuşma yaptılar.

Gecede Ayrıca 2019 yılında başarı gösteren sporculara ödülleri verilirken federasyona hizmet edenler de plaketle onore edildiler.

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