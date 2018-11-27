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Bisikletçilerden ortak sürüş

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Green Pedal Bisiklet Kulübü ile Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Famagusta Cycling Team ile ortak bir sürüş organizasyonu gerçekleştirerek, Kantara'ya kadar birlikte pedal çevirdiler

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Bisikletçilerden ortak sürüş
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Green Pedal Bisiklet Kulübü faaliyetlerine bir yenisini daha eklerken, Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Famagusta Cycling Team ile ortak bir sürüş organizasyonu gerçekleştirildi.

Mağusa’da yeni açılan Derinya Kapısı'ndan geçiş yapan Famagusta Cycling Team ekibi ile Green Pedal Bisiklet Kulübü ekibi bir araya gelerek Kantara'ya kadar birlikte pedal çevirdiler. Parkur geçildikten sonra Kandilli Ekmek Fırını'nda mola verilirken, grubun trafikte güvenliğini sağlamak için trafik polisleri de gruba eşlik etti.

Dostluk adına Famagusta Cycling Kulübü ile beraber yollardayız diye Green Pedal bisikletçileri, “Hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile 2 saat 30 dakika süren ve toplam 152,8 Km’lik parkuru birlikte başarı ile sonuçlandırdılar. Dostluk dolu, sportmen bir havada gerçekleşen sürüşe 100'ün üzerinde bisikletçi katıldı.

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