Bisikletçiler kamp yapacak

Bisiklet Federasyonu bisiklet milli takımı 3-9 Şubat tarihleri arasında milli takım kampı düzenliyor.

Genç ve yıldız sporcular antrenör Zihni Üney kontrolünde 7 gün sürecek kamp süresinde sıkı bir tempo ile çalışacaklar. Gençler 620 kilometre, yıldız sporcular ise 500 kilometre bisiklet sürerek yarışmalara hazırlanacak.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele’de düzenlenecek olan Milli Bisiklet Kampına katılacak olan sporcuların takımlara göre listesi şöyle:

A Takımı: Arkın Konar,

BSD: Ada Debreli

Green Pedal: Arda Alçıner, Mehmet Çağlar Çakır, Hüseyin Kemaneci, Hasan Hoca, Asım Cellatoğlu, Ömer Altunç, Doğaç Zorlu, Umut Düşer

MGA: Emre Kaplan, Enes Tekkanat, Osman Cevizli, Ahmet Oktay, Sıla Kaynak

YDÜ: Ahmet Arılı, Hasan Aksoy, Doğan Yılmaz, Umut Öztürk

Tüfekçi: Mustafa Aslan, Mine Devrim

Velo Cypri: Şevket Hançerli, İzzet Samet Deste, Berk Hançerli, Mustafa Yüzçelik, Yıldıray Pekmez, Çağın Tosun, Kerem Pekmez, Görkem Tarım, Mehmet Salih Çelikten, Arcan Kuzhan, Emir Doyguner