Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri, düzenlenecek

Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam semineri organize edilecek

Green Pedal Cycling Spor Kulübü sportif faaliyetlerinin yanında eğitim ve sağlığa da büyük öenem vererek yeni bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri organize ediyor.

Katılımcıların, katılımın ücretsiz olacağı ve Sea Life Hotel’de 13 Ekim Cumartesi günü saat 15:30’da gerçekleştirilecek olan “Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri” kayıt yaptırmaları gerekiyor. Seminere Green Pedal üyelerinin yanı sıra tüm bisiklet severler davet edildiler. Salon kapasitesi sınırlı olduğu için katılacak olanların 8 Ekim Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Seminer ile ilgili olarak Green Pedal’dan yapılan açıklamada; “Çıkılan yolda sporu sağlıklı olarak yıllarca yapabilmek adına daha bilinçli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Seminerin içeriği önemlidir. Aklımızdan geçen birçok sorunun cevabını artık profesyonellerden dinleme zamanı geldi. Bu anlamda da 13 Ekim’de yapılacak olan seminerde özellikle katılımcılardan gelecek sorulara önem verilecek. Seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek.



