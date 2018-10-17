Bisiklet tutkunlarının seminer ilgisi büyük

Green Pedal Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen Bisklet ve Sağlıklı Yaşam semineri Sea Life Hotel’de yapıldı.

Green Pedal üyelerinin yanısıra tüm bisiklet severlerin de katıldığı “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri” Salih Yalızat tarafından verildi. Seminerde Neden bisiklet?, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Bisikletin Hayatımızdaki Önemi, Doğru Bisiklet Seçimi, Bisiklet ile Kilo Vermek, Doğru Beslenme, Bisiklet ve Sürüş Teknikleri gibi konu başlıkları hakkında katılımcılara bilgiler veren Salih Yalızat, soru-cevap ve sunum şeklinde gerçekleştirilen seminerde bisiklet camiasını aydınlattı. Oldukça yararlı geçen ''Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri’nde''

Green Pedal Bisiklet Kulübü’nün sadece sürüşler düzenlemediğine de vurgu yapıldı.