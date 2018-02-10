Bisiklet Turu'nun ilk günkü galibi Jon Bozic

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi'nin katkıları ile düzenlenen ve bu sabah Girne Belediyesi önünden başlayan 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ilk günkü galibi Slovenia'nın Adria Mobil takımından yarışan Jon Bozic oldu. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, Girne'den başlayan 99 sporcu Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa güzergahını izleyerek kıyasıya mücadele etti. Türkiye'nin spor spikerlerinden Başak Koç'un sunumu ile başlayan organizasyonda, podyuma çıkıp halkı selamlayan yarışmacılar, imzalarını atarak başlangıç noktasına geçti. Yarışın startını ise Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.



1. GÜN 1. ETAP'IN GALİBİ JON BOZİC

Turun ilk günkü galibi Slovenia'nın Adria Mobil takımından yarışan JonBozic oldu. Bozic madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir'den aldı.

İkinciliği ise aynı takım sporcusu Gasper Katrasnik göğüsledi. Katrasnik madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Ogün Hamzaoğulları'ndan aldı.

Yarışı üçüncü tamamlayan ise Torku Şeker Spor'dan yarışta bulunan Cristian Raileanu oldu. Raileanu madalyasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan aldı.



MAYOLAR

Yarışın belli aşamalarında elde edilen mayoların kazananları da yarış sonunda belli oldu.

Magenta Mayo olan Kıbrıs Güzellikleri Mayosunu Torku Şeker Spor'dan Cristian Raileanu kazanırken, Realianu mayosunu Sun Rent A Car Direktörü Zeliş Kahveciler'den aldı. Raileanu Mavi renk olan En İyi Yokuşçu Mayosu'nun da sahibi oldu. Mayosunu Ortak Hizmetler Eğitim Dairesi Müdürü Esin Doğaç'tan aldı.

Yeşil Mayo olan En İyi Sprinter Mayosu'nu ise Gasper Katrasnik kazanırken, Katrasnik Mayosunu Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel'den aldı. Genel Klasman'ın rengi olan Sarı Mayo'nun sahibi ise Adria Mobil takımından JonBozic oldu. Bozic Mayosunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'dan aldı.

YARIN BAŞLANGIÇ YERİ ÇATALKÖY BELEDİYESİ...

Turun ikinci günü olan yarın ise yarış Çatalköy Belediyesi önünden saat 11.00'de başlayacak. Yarışın 15.00 sıralarında bitişe ulaşması beklenilirken, bitiş yine Girne Kapısı'nda olacak.

Çatalköy'den başlayacak yarışın güzergahı, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak.