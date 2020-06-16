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Bisiklet Federasyonu takvimi güncelledi

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Bisiklet Federasyonu takvimi güncelledi

Bisiklet Federasyonu COVİD-19 salgını önlemlerinin kaldırılmasından sonra yarış takvimini güncelledi.

Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada COVİD-19 salgını önlemleri nedeni ile önceden açıklanan faaliyet programının revise edildiği belirtilirken, belirlenecek parkurların sonraki günlerde açıklanacağı, yurt dışı tüm faaliyetlerin Covid-19 pandemi önlemleri mahiyetinde iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca öngörülen yarış tarihlerinde, kategorilerde ve bölgelerde değişiklik yapılabileceği, yarış öncesi talimatlara ve yapılacak olan duyurulara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

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