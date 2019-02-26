“Coşkun Doğan ve Raif Kaya Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, birincilikler Büyükkonuk ve DAÜ’nün oldu

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Coşkun Doğan Serbest Güreş Müsabakaları” ve “2019 Büyükler Güreş Ligi”ne ait “Raif Kaya Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Yıldızlarda Büyükkonuk tuş etti Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan “Coşkun Doğan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakalarında” 214 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü birinciliği elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 197 puanla ikinciliği aldığı müsabakalarda, 112 puanla Şahlan Spor Kulübü üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödülleri Coşkun Doğan ailesi tarafından verildi. Büyüklerde DAÜ Birinci Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan “Raif Kaya Büyükler Serbest Güreş Müsabakalarında” 210 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 197 puanla ikinci, 100 puanla Büyükkonuk üçüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle başarılılara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.