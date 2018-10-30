Birincilik kıl payı YDÜ’nün

“İbrahim Bahadi Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, birincilik 1 puan farkla YDÜ’nün oldu

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Gençler Güreş Ligi”ne ait “İbrahim Bahadi Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda gerçekleşen ve kıyasıya mücadele içerisinde geçen müsabakalarda 90 puanla birinciliği elde eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) gülen taraf oldu. YDÜ’nün ardından bir puan fark gerisinde 89 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci olurken, 71 puanla Büyükkonuk üçüncülüğü aldı. Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Serkan Köse, Ercan Köse ve Erol Avunç’un hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödülleri, İbrahim Bahadi’nin ailesi verdi

“İbrahim Bahadi Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ 90 Puan

2.DAÜ 89 Puan

3.Büyükkonuk 71 Puan