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Birincilik DAÜ’nün

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“Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken birincilik DAÜ’nün oldu

Birincilik DAÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi’ne ait “Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 210 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, 187 puanla Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, 167 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Erol Avunç ve Özkan Öztürk’ün hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle ödüller Mehmet Özburak’ın ailesi tarafından verildi.

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