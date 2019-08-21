Birinci Ligde zorlu start

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi 15.30’da başladı.
Akova, Birinci Ligden çekilirken, Akova’nın yerine Maraş Birinci Lige alınan takım olurken, ilk hafta Ozanköy ile kendi evinde karşılaşacak. Sezona şampiyonluk hedefi ile girecek olan Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar, ilk haftada Girne’de karşılaşacaklar.
Birinci Ligde ilk hafta programı şöyle:
Dörtyol – Görneç
Doğancı – Yalova
Mesarya – Mormenekşe
Maraş – Ozanköy
Lapta – Karşıyaka
Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar
Esentepe – Çanakkale
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği