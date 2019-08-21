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Birinci Ligde zorlu start

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Birinci Ligde zorlu start
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi 15.30’da başladı.

Akova, Birinci Ligden çekilirken, Akova’nın yerine Maraş Birinci Lige alınan takım olurken, ilk hafta Ozanköy ile kendi evinde karşılaşacak. Sezona şampiyonluk hedefi ile girecek olan Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar, ilk haftada Girne’de karşılaşacaklar.

Birinci Ligde ilk hafta programı şöyle:

Dörtyol – Görneç

Doğancı – Yalova

Mesarya – Mormenekşe

Maraş – Ozanköy

Lapta – Karşıyaka

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar

Esentepe – Çanakkale

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği

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