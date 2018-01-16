Birinci John Eldridge

CMC Golf Kulübü'nde Starling Open Golf Turnuvası yapılırken, Net birincisi John Eldridge oldu. Turnuvanın Gross birinciliğini ise Hasan Garabli elde etti

CMC Golf Kulübü'nde 14 Ocak Pazar gün Starling Marketler Grubu sponsorluğunda gerçekleşen geniş katılımlı golf turnuvasında Net birincisi 73 net ile John Eldridge oldu.

Full Handicap ve Strokeplay formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 74 net ile Karl Crosby alırken, Olgun Emirzade 75 net ile üçüncü oldu. Turnuvanın Gross birinciliğini ise 87 vuruş ile Hasan Garabli elde etti.

Turnuva sonrasında dereceye giren golfcülerin ödül ve kupaları Starling Marketler Direktörü Hüseyin Ergil ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkanı Steve Brady tarafından takdim edildi. Hüseyin Ergil yaptığı konuşmada CMC Golf Kulübü'nde grup olarak gerçekleştirdikleri ilk turnuva olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da turnuvalarının devam edeceğini belirterek, katılanlara teşekkür edip kazananları kutladı. Turnuva ödül töreni sonrası grup yöneticileri ve golfcüler birlikte yemek yediler.