“Bir takımın şampiyon yapılmasına yönelik kumpas var”

K-PET Süper Lig’de mücadele eden 10 kulübün kulüp başkanları, isim vermeden bir kulübün kayrıldığı iddia eden bir basın açıklaması yayınlarken, açıklamada; hakem hatalarının perde gerisinde sadece bir takımın şampiyon yapılmasına yönelik bir kumpas olduğunu belirttiler

Küçük Kaymaklı, Binatlı, GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Merit Alsancak Yeşilova, Yeni Boğaziçi, Gençlik Gücü, Ozanköy ve Yalova kulüp başkanları ortak bir basın açıklaması yayınladılar.

İsim vermeden bir kulübün kayrıldığı iddia eden başkanların basın açıklaması aynen şöyle:

“K-PET Süper Lig’de peşi sıra gelişen olaylar, takımlarımızı adeta ligin figüranları haline getirmiştir.

Bitip tükenmek bilmeyen hakem hatalarının, kurgulanmak istenen bir oyun ve bir senaryonun gereği olduğu görüşündeyiz. Hakem hatalarının perde gerisindeki art niyet, sadece bir takımın şampiyon yapılmasına yönelik bir kumpas, artık ayan beyan ortadadır. Bu kumpas da maalesef hakem camiası üzerinden kurulmaktadır.

Perde gerisinde,bir takımın şampiyon yapılabilmesi için, özellikle bir takımın son 3 lig maçındaki maksadı açıkça ortaya koyan yanlı yönetimin, bir takıma rakip olan diğer takımların müsabakalarındaki, amaca hizmet eder nitelikteki uygulamaların tesadüf olmadığı, bilakis senaryonun bir parçası olduğunun kanıtı niteliğindedir.

Hangi takımın şampiyon olacağı veya küme düşeceği olgusu esas olmamalı, esas olması gereken futbolumuzun ve maçlarımızın adil ve tarafsız şekilde yönetilmesidir. Federasyon yetkili kurulları hakem atamalarında ve kulüplere verilen cezalarda kesinlikle adil davranmamaktadır. Ayrıca, kulüpler ve sporcular ceza alırken suçlu hakemler hiçbir zaman ceza almamaktadır.

Bizler aşağıda imzası bulunan kulüp başkanları olarak, bu duruma daha fazla seyirci kalmayacağımızı deklere ederiz. çünkü oynanmak istenen bu oyun karşısında canımız yanıyor.