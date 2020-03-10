Binicilikte engeller atlanacak

Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek

KKTC Binicilik Federasyonu 2020 Sezonu Engel Atlama Yarışmaları 14 ve 15 Mart tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek.

Asya Atlı Spor Kulübünün Akova’daki tesislerinde gerçekleşecek olan yarışmalara, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Geçitkale Belediyesi tarafından da katkı konulacak.

Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanındaki atlı spor kulüplerinden yoğun ilgi beklenen ve iki gün sürecek etkinliğe tüm binicilik sporu meraklıları ve halkımız davet edildi.

Asya Atlı Spor Kulubü’nde iki gün boyunca sürecek olan yarışmaların programı ise şöyle: 14 Mart 2020, Cumartesi Yarışma başlangıç saati: 12:00 Kategoriler: 1. 70cm X (crosspole)- 12 Yaş Altı 2. 70cm – Acemi Parkuru 3. 90cm 15 Mart 2020, Pazar Yarışma başlangıç saati: 12:00 Kategoriler: 1. 80cm Yeni biniciler 2. 100cm Barajlı 3. 120cm